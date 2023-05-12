Зрители увидят последнюю роль Сергея Пускепалиса

Последнюю роль Сергея Пускепалиса смогут увидеть зрители Первого канала на следующей неделе. В эфир выходит сериал «Трейдер» – российский шпионский детектив, снятый англичанином.

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Сюжет сериала разворачивается на фоне событий, связанных с поиском атомной бомбы в Ираке и свержением Саддама Хусейна. Молодой амбициозный нефтетрейдер Олег Нестеров оказывается вовлечённым в шпионские игры между спецслужбами России и США во время правления Саддама Хусейна и становится непосредственным участником исторических событий. Попутно, как и любому сериальному герою, ему придётся разбираться с собственными проблемами, в том числе и делами любовными.

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Снял сериал англичанин Энтони Уоллер, который вырос в Ливане. Широкой публике он известен по картинам «Немой свидетель», «Американский оборотень в Париже», «Виновный», «Ужас на глубине 9 миль».

«Когда я получил сценарий «Трейдера», первая мысль была: «Ок, сериал российского производства, значит, наверняка, он будет антиамериканский и всё в таком духе. Ознакомившись подробнее, я был слегка удивлён, но сюжет оказался не ангажированный, там нет никакой пропаганды», – поделился Энтони Уоллер.

По его словам, в «Трейдере» есть хорошие, плохие и злые – как американцы с арабами, так и русские.

Главная роль досталась сыгравшему следователя в «Вампирах средней полосы» Михаилу Гаврилову. Вообще актёрский ансамбль собрался интернациональный.

Главу ЦРУ Алекс Патерсон сыграла английская актриса Каролайн Гудолл («Список Шиндлера», «Лучшее во мне»). В роли главного американского разведчика снялся актёр из Израиля Анхель Бунани («Фальшивый флаг», «Кондор»). В сериале также снялась французская актриса Элена Субейран («Шоколад», «Корона»), американский актёр Кори Джонсон («Титан», «Джеки», «Эволюция Борна») и ещё один израильский актёр Хишам Сулейман, звезда первого сезона «Фауды».

«Трейдер» – это очень амбициозный сериал, – уверен режиссёр. – Его события затрагивают почти 10 лет (1995 – 2003) и происходят в 8 странах. Один из основных плюсов «Трейдера» – рассказ истории с трёх разных точек зрения. Актёры в сериале в основном говорят на трёх языках – русском, английском и арабском, периодически также звучит французская и испанская речь. В общей сложности в «Трейдере» участвуют 250 актёров с репликами в кадре. Поэтому, повторюсь, «Трейдер» – очень амбициозный сериал».

Сергей Пускепалис сыграл руководителя отечественной внешнеторговой компании, который вёл переговоры по программе ООН «Нефть в обмен на продовольствие».

«Серёжа Пускепалис абсолютно жил в кадре. Потеря такого актёра – огромная трагедия», – поделилась продюсер Нина Бухман.

Все личные истории героев – выдуманные. А вот истории с продажей вертолётов в порту Роттердама и переговорами на Кубе о программе «Нефть в обмен на продовольствие» происходили в реальности.

В сериале также снялись Агния Дитковските, Любовь Германова, Юрий Назаров и др.