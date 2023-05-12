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Сериал "Офис" уберут из "Кинопоиска" 9 июня

Сериал "Офис" пропадет из каталога онлайн-кинотеатра "Кинопоиск". Об этом сообщили представители платформы на странице ситкома.

Сериал "Офис" уберут из "Кинопоиска" 9 июня
© Газета.Ru

"Офис" будет доступен на "Кинопоиске" до 9 июня. Представители онлайн-кинотеатра не объяснили, почему сериал уберут с их платформы.

На данный момент на "Кинопоиске" размещено 9 сезонов ситкома в оригинале и с русским дубляжем.

"Офис" - американский ситком, который рассказывает о жизни клерков и их эксцентричного начальника Майкла Скотта. Проект снят в стилизации документальное-реалити шоу.

В ролях - Стив Карелл, Рэйн Уилсон, Джон Красински, Дженна Фишер, Б. Дж. Новак, Эд Хелмс, Джеймс Спейдер, Крэйг Робинсон.

За все 9 сезонов проект заполучил любовь зрителей и огромную фан-базу. Журнал "Time" включил сериал в десятку лучших сериалов в 2007 году, а также в "100 лучших телевизионных шоу всех времен".

В 2006 году ситком получил премию "Эмми" в номинации "Лучший комедийный сериал". В том же году актер Стив Карелл, исполнивший Майкла Скотта, удостоился "Золотого глобуса" в категории "Лучшая мужская роль на ТВ". Он также был номинирован 6 раз на премию "Эмми" за роль в ситкоме.

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