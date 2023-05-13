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«Нам будет его не хватать»: съемочная команда «Ведьмака» расстроена уходом Генри Кавилла

Аня Чалотра, исполнительница роли Йеннифэр в сериале «Ведьмак» от Netflix, дала небольшое интервью изданию Entertainment Weekly. В нём девушка рассказала о важности персонажа в третьем сезоне и ещё раз подтвердила, что продолжение будет куда сильнее опираться на книги, чем раньше.

Съемочная группа «Ведьмака» расстроена уходом Генри Кавилла
© Чемпионат.com

Кроме того, Чалотра затронула тему ухода Генри Кавилла после третьего сезона. Девушка заявила, что всей съёмочной команде тяжело далась новость о том, что скоро он покинет проект, потому что все любят актёра. Она заявила, что авторам будет его не хватать, и пожелала ему всего наилучшего.

Эту новость было очень трудно принять, потому что Генри — важная часть шоу, и мы все его обожаем. Так что нам всем будет его не хватать. Я желаю ему всего самого наилучшего.

Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится 29 июня. Продолжение разделят на две части: финальные три эпизода покажут 27 июля.

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