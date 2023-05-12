Три неординарные документалки от Netflix не совсем про животных

Не знаете, что посмотреть вечером? Изучите документальные фильмы от Netflix про животных, которые дадут фору многим художественным сериалам. Дело в том, что рассказывают они не столько о братьях наших меньших, сколько об удивительном, а иногда и жестоком мире людей. "Рамблер" собрал подборку из трех неординарных документалок.

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Не связывайтесь с котами

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Жуткая история о молодом канадце, который сначала выкладывал в сеть ролики с издевательствами над котятами, а затем убил человека и тоже снял это на видео. Вычислить убийцу решили участники группы в Фейсбуке по поимке преступника. Конечно, они обращались в полицию, чтобы те предотвратили преступление.

Король тигров: убийство, хаос и безумие

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Вы узнаете историю американских частных зоопарков, где держат диких животных. Когда смотришь на главного персонажа Джо Экзотика, диву даешься! Он наркопотребитель, преступник и яркий безумец, который приковывает внимание. Раньше он был владельцем зоопарков, а теперь отбывает срок за покушение на убийство своей соперницы и жестокое обращение с животными.

Мой учитель-осьминог

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