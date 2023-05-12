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Три неординарные документалки от Netflix не совсем про животных

Не знаете, что посмотреть вечером? Изучите документальные фильмы от Netflix про животных, которые дадут фору многим художественным сериалам. Дело в том, что рассказывают они не столько о братьях наших меньших, сколько об удивительном, а иногда и жестоком мире людей. "Рамблер" собрал подборку из трех неординарных документалок.

Три неординарные документалки от Netflix не совсем про животных
© кадр из кино

Не связывайтесь с котами

кадр из кино

Жуткая история о молодом канадце, который сначала выкладывал в сеть ролики с издевательствами над котятами, а затем убил человека и тоже снял это на видео. Вычислить убийцу решили участники группы в Фейсбуке по поимке преступника. Конечно, они обращались в полицию, чтобы те предотвратили преступление.

Самые смешные мемы с котами

Король тигров: убийство, хаос и безумие

кадр из кино

Вы узнаете историю американских частных зоопарков, где держат диких животных. Когда смотришь на главного персонажа Джо Экзотика, диву даешься! Он наркопотребитель, преступник и яркий безумец, который приковывает внимание. Раньше он был владельцем зоопарков, а теперь отбывает срок за покушение на убийство своей соперницы и жестокое обращение с животными.

Мой учитель-осьминог

кадр из кино

В отличие от других картин в этом списке, эту работу можно легко посмотреть с детьми. Живущий в Южной Африке документалист Крейг Фостер столкнулся с профессиональным выгоранием и депрессией и решил вернуться в мир, который так восхищал его в детстве — подводный мир Атлантики. Там он внезапно для себя заводит необычную дружбу с осьминожкой и проводит с ним целый год!

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