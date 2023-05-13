$77.20+1.3284.25+1.36

Сериал "Агентство "Локвуд и компания" закрыт после первого сезона

Netflix закрыл подростковый фэнтези-сериал "Агентство "Локвуд и компания" после 1 сезона, сообщает Deadline. Причиной решения стриминга называют недостаточно высокие цифры по просмотрам шоу среди аудитории разных стран.

"Агентство "Локвуд и компания" закрыт после первого сезона
© Газета.Ru

Продюсеры сериала поблагодарили всю съемочную группу проекта и назвали опыт работы над шоу "одним из самых значимых в своей карьере".

Сериал "Агентство "Локвуд и компания" является экранизацией одноименной серии подросткового фэнтези писателя Джонатана Страуда.

В центре сюжета группа подростков Лондона, которые каждую ночь отправляются в опасные бои с призраками, населяющими английскую столицу. Среди крупных агентств, занимающихся поиском нечисти, есть одно независимое — Агентство "Локвуд и компания". Им управляют трое подростков: Энтони Локвуд, Джордж Карим и Люси Карлайл. Вместе героям предстоит разгадать страшную тайну, способную изменить ход мировой истории.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий