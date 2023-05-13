"Агентство "Локвуд и компания" закрыт после первого сезона

Netflix закрыл подростковый фэнтези-сериал "Агентство "Локвуд и компания" после 1 сезона, сообщает Deadline. Причиной решения стриминга называют недостаточно высокие цифры по просмотрам шоу среди аудитории разных стран.

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Продюсеры сериала поблагодарили всю съемочную группу проекта и назвали опыт работы над шоу "одним из самых значимых в своей карьере".

Сериал "Агентство "Локвуд и компания" является экранизацией одноименной серии подросткового фэнтези писателя Джонатана Страуда.