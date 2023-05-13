Сериал "Агентство "Локвуд и компания" закрыт после первого сезона
Netflix закрыл подростковый фэнтези-сериал "Агентство "Локвуд и компания" после 1 сезона, сообщает Deadline. Причиной решения стриминга называют недостаточно высокие цифры по просмотрам шоу среди аудитории разных стран.
Продюсеры сериала поблагодарили всю съемочную группу проекта и назвали опыт работы над шоу "одним из самых значимых в своей карьере".
Сериал "Агентство "Локвуд и компания" является экранизацией одноименной серии подросткового фэнтези писателя Джонатана Страуда.
В центре сюжета группа подростков Лондона, которые каждую ночь отправляются в опасные бои с призраками, населяющими английскую столицу. Среди крупных агентств, занимающихся поиском нечисти, есть одно независимое — Агентство "Локвуд и компания". Им управляют трое подростков: Энтони Локвуд, Джордж Карим и Люси Карлайл. Вместе героям предстоит разгадать страшную тайну, способную изменить ход мировой истории.