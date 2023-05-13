Зрители уничтожают шоу «Царица Клеопатра»

10 мая на Netflix вышла «Царица Клеопатра» — британский документальный мини-сериал, рассказывающий о жизни знаменитой царице Египта. Шоу ещё до релиза столкнулось с жёсткой критикой в том числе от самих египтян из-за того, что главную роль исполняет темнокожая актриса Адель Джеймс.

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Такой скандал не мог обойтись без занижений рейтинга сериала. Так, на агрегаторе IMDb средняя оценка «Царицы Клеопатры» составляет 1,2 балла из 10. Это один из худших рейтингов в истории портала — в список самых низкооценённых шоу проект не попал только потому, что в нём всего четыре эпизода. На сайте Rotten Tomatoes всё ещё хуже — всего 1% зрителей рекомендует сериал к просмотру.

Некоторые отрывки из обзоров пользователей

Я пытался пройти мимо обсуждения «она не того цвета кожи» и смотрел всё это (мои глаза!) с непредвзятым отношением. И всё же это первая оценка 1/10, котору

Тот, кто создал этот сериал, пытается переписать историю своими извращёнными фантазиями. Сериал похож на фанфик или на то, что эта Клеопатра была в другой мультивселенной. И ведь они называют это документальным сериалом. Это оскорбление Египта и любого уважающего себя историка.

Они пытаются переписать историю, нашу собственную египетскую историю, которую мы знаем наизусть. Абсолютная подделка, пожалуйста, не смотрите и не тратьте на это своё время.

Мой совет: не смотрите этот сериал. У Netflix есть более интереснее ВЫДУМАННЫЕ шоу, которые вы можете посмотреть. Лучше почитайте о Клеопатре и истории Египта, чтобы разобраться в фактах.