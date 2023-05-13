$77.20+1.3284.25+1.36

Зрители уничтожают шоу «Царица Клеопатра»

10 мая на Netflix вышла «Царица Клеопатра» — британский документальный мини-сериал, рассказывающий о жизни знаменитой царице Египта. Шоу ещё до релиза столкнулось с жёсткой критикой в том числе от самих египтян из-за того, что главную роль исполняет темнокожая актриса Адель Джеймс.

Зрители уничтожают шоу «Царица Клеопатра»
© Чемпионат.com

Такой скандал не мог обойтись без занижений рейтинга сериала. Так, на агрегаторе IMDb средняя оценка «Царицы Клеопатры» составляет 1,2 балла из 10. Это один из худших рейтингов в истории портала — в список самых низкооценённых шоу проект не попал только потому, что в нём всего четыре эпизода. На сайте Rotten Tomatoes всё ещё хуже — всего 1% зрителей рекомендует сериал к просмотру.

Некоторые отрывки из обзоров пользователей

Я пытался пройти мимо обсуждения «она не того цвета кожи» и смотрел всё это (мои глаза!) с непредвзятым отношением. И всё же это первая оценка 1/10, котору

Тот, кто создал этот сериал, пытается переписать историю своими извращёнными фантазиями. Сериал похож на фанфик или на то, что эта Клеопатра была в другой мультивселенной. И ведь они называют это документальным сериалом. Это оскорбление Египта и любого уважающего себя историка.

Они пытаются переписать историю, нашу собственную египетскую историю, которую мы знаем наизусть. Абсолютная подделка, пожалуйста, не смотрите и не тратьте на это своё время.

Мой совет: не смотрите этот сериал. У Netflix есть более интереснее ВЫДУМАННЫЕ шоу, которые вы можете посмотреть. Лучше почитайте о Клеопатре и истории Египта, чтобы разобраться в фактах.

Сериал настолько оскорбил египтян, что они решили снять своё документальное шоу о Клеопатре.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий