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В России официально стартовал финальный сезон сериала «Барри»

12 мая в отечественных онлайн-кинотеатрах внезапно вышел четвёртый сезон сериала «Барри». Все сезоны шоу доступны на «Амедиатеке» и «Кинопоиске» по совместной подписке. Как именно сервисам удалось организовать официальные показы шоу, неизвестно.

В России официально стартовал финальный сезон сериала «Барри»
© Чемпионат.com

Сериал «Барри» рассказывает про бывшего морского пехотинца и киллера, который отправляется Лос-Анджелес, где по воле случая оказывается на курсах актёрского мастерства. Вдохновившись творческой атмосферой, Барри немедленно решает стать актёром и начать новую жизнь, пытаясь забыть о своём тёмном прошлом.

Сейчас в российских онлайн-кинотеатрах доступны пять эпизодов — остальные три появятся после трансляции финальных серий на HBO Max. Финал сериала состоится уже 28 мая.

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