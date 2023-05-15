Сухоруков признался, что не доволен своей ролью в "Физруке"

"Доволен ли я результатом самого сериала "Физрук"? Нет, не доволен. Я ожидал большего. Мне показалось, я честно сделал свою работу, но это мог сыграть любой другой. А я там не реализовался в том объеме, который сам себе нафантазировал", - высказался актер.