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Виктор Сухоруков признался, что не доволен своей ролью в "Физруке"

Актер Виктор Сухоруков в интервью "Собаке" признался, что не доволен своей ролью в сериале "Физрук" - артист сыграл отца персонажа Дмитрия Нагиева.

Сухоруков признался, что не доволен своей ролью в "Физруке"
© Газета.Ru

"На отца в четвертом сезоне "Физрука" я согласился, смеясь, потому что моим сыном был Дмитрий Нагиев. Вроде как Димка Нагиев сам уже не молод, и выглядело любопытно: два лысых персонажа", - посмеялся Сухоруков.

Он добавил, что еще одним аргументом для него стал режиссер Игорь Волошин. По словам Сухорукова, ему понравился фильм кинематографиста под названием "Я". Более того, о Волошине хорошо отзывался режиссер Алексей Балабанов, который в свое время был "непререкаемым авторитетом" для Сухорукова.

Однако актер признался, что разочаровался в своей роли в популярном ситкоме.

"Доволен ли я результатом самого сериала "Физрук"? Нет, не доволен. Я ожидал большего. Мне показалось, я честно сделал свою работу, но это мог сыграть любой другой. А я там не реализовался в том объеме, который сам себе нафантазировал", - высказался актер.

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