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Состоялась премьера восьмого сезона сериала «СашаТаня»

На канале ТНТ показывают первые эпизоды нового сезона популярного российского ситкома «СашаТаня» о семейной жизни четы Сергеевых.

Состоялась премьера восьмого сезона сериала «СашаТаня»
© Чемпионат.com

Восьмой сезон должен рассказать о подготовке Саши и Тани к пополнению — девушка окажется беременна вторым ребёнком.

Новые серии будут выходить по будням с 15 мая по 15 июня — по две каждый день. Их можно будет увидеть в эфире телеканала ТНТ или в онлайн-кинотеатра PREMIER. Всего запланировано 40 новых эпизодов.

«СашаТаня» — спин-офф комедийного сериала «Универ», выходящий с 2013 года. Шоу рассказывает о жизни сына олигарха Александра Сергеева (Андрей Гайдулян) и отличницы Татьяны Архиповой (Валентина Рубцова), которые после окончания вуза поженились и переехали в собственную квартиру.

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