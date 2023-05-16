Федор Бондарчук сыграл в новом сериале "Балет"

18 мая в онлайн-кинотеатре Wink выходит долгожданный сериал "Балет" режиссера Евгения Сангаджиева. Он - постановщик нового восьмисерийного фильма - выпускник Школы кино и телевидения "Индустрия", автор нашумевшего сериала Happy End.

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В преддверии выхода сериала "Балет" случилось необычное для отечественной киноиндустрии явление - был выпущен спектакль "О природе" (хореографы Владимир Варнава и Евгений Сангаджиев), который вошел в репертуар Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (об этом отдельно писала "РГ") . Сцены из спектакля вошли в сериал, который уже можно назвать потенциальным хитом.

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Сериальная новинка рассказывает о том, как в Россию возвращается советская прима-балерина, ставшая хореографом с мировым именем - Рута Майерс. В этой роли Алла Сигалова, к которой сегодня приковано внимание не только из-за сериала - ее постановки в театрах гремят на всю Москву.

Так, недавно Сигалова поставила спектакль "Каренина. Процесс" в Театре Наций. В нем действие романа Льва Толстого "Анна Каренина" представлено в виде судебного процесса. Причем, сама Сигалова играет прокурора, который в данных обстоятельствах, конечно же женщина - дама, которая осуждает Анну Каренину.

Всего пять актеров задействованы в спектакле. Также - адвокат, Каренина и ее муж и Вронский. Находка Сигаловой - сцена становится на дыбы, и все куда-то летят и падают. То, что Анна (в этой роли Софья Эрнст) упала под поезд - лишь логичное завершение всеобщего падения. Роль Каренина блестяще исполняет Игорь Миркурбанов. Этот же артист играет российского олигарха-покровителя искусств в фильме "Дама Пик" Павла Лунгина, который вышел в 2016 году. В нем по сюжету оперная дива Софья Майер возвращается в Россию, где намерена поставить "Пиковую даму" Петра Ильича Чайковского. В фильме художник Мария Трегубова создала прекрасный спектакль, который к сожалению, с экрана в жизнь так и не сошел.

Сюжет сериала "Балет" перекликается с творением Лунгина, и даже можно порекомендовать посмотреть фильм и сериал один за другим. В "Балете" молодая балерина Рута Майерс была вынуждена бежать из СССР. Она приезжает в родную страну спустя почти 40 лет отсутствия в ней по приглашению нового директора Национального театра страны - его играет Федор Бондарчук. Что Рута будет ставить - она пока не знает - ей нужно прочувствовать атмосферу театра, узнать возможности артистов. Но прошлое дает о себе знать. К тому же обстановка в главном театре страны - непростая...

Большой театр, конечно же, послужил "прототипом" Национального театра в сериале "Балет". И прослеживается тенденция. Недавно вышел сериал "Актрисы", который Федор Бондарчук поставил, как режиссер. Там "прототип" показанного на экране театра - МХТ им. Чехова. Обозреватель "РГ" писала о том, что в сериале "Актрисы" многие из людей искусства узнали себя. Зрители же далекие от творческих профессий могли полюбоваться на то, как выглядят собирательные образы директора театра, худрука, зав. труппой, ведущих артистов, тех, кто на вторых и даже на десятых ролях и так далее.

Сценарий "Актрис" написала Паулина Андреева. И в отличие от тех фильмов и сериалов, где создатели, живописуя богемный и творческий мир, не понимают, о чем говорят, "Актрисы" сделаны с глубоким знанием предмета. То же самое можно сказать о сериале "Балет" - он словно продолжает "вселенную" "Актрис", только на материале классического и современного балетного искусства. Да, люди искусства снова будут строить догадки по поводу себя самих и знакомых, а обычные зрители попадут за кулисы главного театра страны, где все, что происходит даст фору любому психологическому триллеру. Скандалы, интриги, расследования...

Главной героине Руте Майерс тяжело сконцентрироваться на творчестве, потому что худрук театра Пронин (Игорь Гордин) - ее бывший возлюбленный - когда-то они были парой... Теперь у Пронина семья - жена (Ирина Апексимова) - влиятельная персона в театре и двое детей. Сыну (Петр Райков), разумеется, доверены все главные партии. Дочь (Елизавета Янковская) занимается в театре пиаром. Все сложено и слажено. Но появление Руты с ее подходом к балету с точки зрения мирового уровня - для всех одна большая проблема.

Сын Пронина уже в первой серии случайно дает опытному журналисту (Вадим Верник) довольно смелое и откровенное интервью, в котором многие вещи называет своими временами, и проблемы в семье Пронина и в жизни театра закрутятся в еще более широкую воронку... Что возьмет верх - застоявшееся "болото" давно выстроенных связей и конструкций главного театра страны, которым руководит герой Юрия Ицкова или новаторство, смелость и новые веяния? За всем этим любопытно наблюдать, и происходящее очень захватывает.

И, конечно же нельзя не вспомнить при просмотре сериала "Балет" фильм Валерия Тодоровского "Большой", который вышел также в 2016 году. Премьера фильма состоялась в Большом театре, и это было незабываемо. А затем вышла телеверсия - расширенная - так что и эта картина в своем роде сериал. Но в "Большом" рассказана история девушки из небольшого шахтерского городка, которая пробивается к своей мечте - стать примой-балериной. В "Балете" же представлены истории тех, кто уже состоялся, и пытается не потерять себя и в жизни, и в профессии. Серии выходят в онлайн-кинотеатре по одной в неделю, только к премьерному дню выложат две. Чем закончится сериал, работа над которым длилась пять лет - чрезвычайно интересно.

В сериале "Балет" зритель увидит семь постановок: часть из них специально созданы для проекта, а также представлена легендарная классика ("Пахита", "Жизель", "Лебединое озеро"), снятая группой сериала в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко и Михайловском театре. В съемках участвовали балетные труппы ведущих театров страны - театра "Балет Москва", Театра балета Бориса Эйфмана, а также солисты Большого театра, Новосибирского театра оперы и балета, Мариинского театра и Ансамбля "Березка".

Хореографом-постановщиком "Балета" стал лауреат премии "Золотая Маска" Владимир Варнава (он также сыграл в проекте роль педагога). Совместно с режиссером Сангаджиевым он разработал и главный спектакль в сериале.

Прямая речь

Алла Сигалова, исполнительница главной роли:

- Рута Майерс в нашей истории - большой известный хореограф, и вместе с этим очень хрупкое и нежное существо, что не совсем сопоставимо с этой профессией. Обычно хореограф может показать свою суть на репетициях, но в жизни и в театре это жесткие и бескомпромиссные люди. Рута же вибрирует и не боится показывать свои вибрации, она не закована в какие-то латы, скрывающие ее настоящую. И играть такую героиню было, безусловно, очень интересно.

Маруся Фомина, актриса, исполнившая роль балерины Анны Харитоновой:

- "Балет" - это непростой для всей команды проект, который трансформировался как настоящий живой организм на протяжении всего периода создания, что, как мне кажется, полностью себя оправдало. Мне нравится какой получилась моя героиня Аня: ровно такой мы ее и задумывали изначально. В этой истории, я даже могу сказать, что она немного похожа на меня. Это вообще достаточно интересно - в Ане зрители увидят те черты, которые я сама пытаюсь как-то побороть в себе, а в ней все они - напоказ.

Владимир Варнава - хореограф сериала и балета "О природе":

- Важной и интересной задачей показалось создание хореографии для выдуманного персонажа -хореографа Руты Майерс. Постановка танцев от своего имени и от третьего лица - это принципиально разные позиции. Танец неразрывно связан с личными качествами и жизненным опытом постановщика. Довольно часто я говорил себе, что тот или иной прием характерен для меня, но не слишком соответствует психологическому портрету созданного нашей командой и прописанного в сценарии персонажа. Но, разумеется, это не должно было быть формально, так что мне приходилось учитывать и свою собственную творческую волю, и волю Руты Майерс. Сценарий видоизменялся в процессе работы и персонаж хореографа лепился с нескольких сторон одновременно. Думаю, что хореографические ориентиры, выбранные и обозначенные мной для воображаемой коллеги, также повлияли на жизнь персонажа внутри кадра.

Кстати

Брижит Бардо - в России

Новый сериал о всемирно известной кинозвезде вышел в России под названием "Брижит Бардо: искусство жить". Его представляет онлайн-кинотеатре Start и российская премьера состоялась 12 мая, сразу после мировой, которая прошла во Франции. В роли Брижит Бардо - актриса-дебютантка Джулия де Нуньес. сериал посвящен началу карьеры Брижит Бардо - с 1949 года, когда она впервые появилась на обложке журнала, до рождения сына в 1960 году. Девушка из хорошей семьи, Брижит получила мировую известность после фильма "И Бог создал женщину" и столкнулась с кризисом: став кумиром миллионов. Идеи и образ жизни Бардо опередили свое время, их поймут только через десять лет - после майской революции 1968 года.