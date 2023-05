Съемки четвертого сезона «Мандалорца» могут перенести

Забастовка сценаристов уже повлияла на большое количество проектов: как крупных, так и более мелких. Например, из-за бастующих сценаристов остановлено производство второго сезона The Last of Us, «Гриффинов» и «Американского папаши». И это далеко не единственные проекты, которые попали под удар.