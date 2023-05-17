Кто сыграет в российской адаптации «Постучись в мою дверь»

Стало известно, кто исполнит роль Серкана Болата в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

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Актер Константин Крюков сыграет главную роль в грядущем проекте, над созданием которого работает компания «Медиаслово» Данилы Шарапова. Об этом информирует Telegram-канал «НеМалахов».

Шарапов заранее предупредил, что российская адаптация будет заметно отличаться от оригинальной версии сериала. По его словам, в ремейке постараются сохранить исключительно «общее обаяние драматургии проекта».

Примечательно, что, по слухам, ранее на роль Болата претендовал певец Егор Крид.