Стартовали съемки четвертого сезона сериала «Девушки с Макаровым»

Как сообщает пресс-служба телеканала, в новом сезоне сотрудники ОВД продолжат защищать район Бутово, оказываясь при этом втянутыми в разные приключения. Павел Макаров, начальник уголовного розыска, пытается смириться с уходом из его жизни Леры и вступает в новые отношения с адвокатом Маргаритой. Но не так просто отпустить прошлое. В то же время Верба встретит свою судьбу, а старший лейтенант Попова влюбится в актёра и впервые в жизни предпочтёт мужчину работе.