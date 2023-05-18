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Почему пришлось изменить финал сериала "Во все тяжкие": видео

"Во все тяжкие" – это американский телесериал, который вышел в эфир в 2008 году и завоевал большую популярность.

Блогер @KinoInfa рассказал, что сценарий последнего эпизода сериала был украден из машины актера Брайана Крэнстона в 2013 году. Крэнстон, игравший главного героя Уолтера Уайта, хранил сценарий в своей сумке, которую оставил в машине в Лос-Анджелесе. Несмотря на то, что грабителя быстро задержали, распечатанный сценарий так и не смогли найти.

Продюсеры сериала приняли решение переписать весь последний эпизод, чтобы сохранить интригу.

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Подробнее о том, почему пришлось переписать финальный эпизод сериала "Во все тяжкие", смотрите в видео.

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