"Во все тяжкие" – это американский телесериал, который вышел в эфир в 2008 году и завоевал большую популярность.

Блогер @KinoInfa рассказал, что сценарий последнего эпизода сериала был украден из машины актера Брайана Крэнстона в 2013 году. Крэнстон, игравший главного героя Уолтера Уайта, хранил сценарий в своей сумке, которую оставил в машине в Лос-Анджелесе. Несмотря на то, что грабителя быстро задержали, распечатанный сценарий так и не смогли найти.