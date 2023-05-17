Начались съемки российской версии "Постучись в мою дверь"

В Москве стартовали съемки российской адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу видеосервиса Premier.

© Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

Сообщается, что режиссеры не планируют сохранить оригинальный сюжет фильма и изменят некоторые ветки. Это связано с тем, что некоторые ситуации между Эдой и Серканом вызывали вопросы у зрителей. Тем не менее сериал продолжит рассказывать историю о флористке и бизнесмене, которым вынуждено приходится стать парой.

Также сообщается, что авторы сериала хотят развить характеры второстепенных персонажей. Это тоже будет частью измененного сюжета.