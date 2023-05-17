Начались съемки финального сезона "Новеньких"

В Твери начались съёмки четвёртого сезона сериала онлайн-кинотеатра START "Новенькие" с Глебом Калюжным в главной роли.

Съёмки также будут проходить в Калязине.

Четвёртый сезон станет финальным для шоу, в нём будет девять серий. Премьера состоится в этом году.