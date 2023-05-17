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Начались съемки финального сезона "Новеньких" с Глебом Калюжным

В Твери начались съёмки четвёртого сезона сериала онлайн-кинотеатра START "Новенькие" с Глебом Калюжным в главной роли.

Начались съемки финального сезона "Новеньких"
© Российская Газета

К касту присоединились победительница шоу "Новые пацанки" Кира Медведева и блогерша Анастасия Семина.

К своим ролям также вернулись Анар, Елизавета Запорожец, Иван Непомнящий, Иван Рысин, Артем Давыдов, Анка Бессонова, Алена Васина, Василий Симонов, Дарья Щербакова.

Съёмки также будут проходить в Калязине.

Четвёртый сезон станет финальным для шоу, в нём будет девять серий. Премьера состоится в этом году.

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