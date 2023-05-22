Вышел новый тизер сериала «Секретное вторжение»

На канале Marvel Entertainment вышел свежий тизер сериала «Секретное вторжение» под названием «Борьба». В нём показали как знакомых героев, так и новые лица, с которыми предстоит познакомиться.

Также продемонстрировали множество свежих кадров, на которых можно увидеть ещё больше скруллов — злобных существ, умеющих менять свой облик, чтобы скрываться.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

Как раз сюжет и будет посвящён тому, как скруллы пытаются вторгнуться на Землю, а мешать им будут Ник Фьюри и другие агенты организации «Щ.И.Т.».