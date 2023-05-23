Федор Бондарчук сыграет в новом сериале "Калимба"
В России начались съемки восьмисерийного психологического триллера "Калимба" с Сергеем Гармашем, Федором Бондарчуком и Аленой Михайловой в главных ролях. Об этом пишет tvmag.
Сюжет рассказывает об амбициозном профессоре психиатрии Викторе Мещерском, которого сыграет Бондарчук.
Он ставит спорные эксперименты на людях, запирая в одном подвале обидчика и его жертву. Однако профессор скрывает свои истинные цели, заманивая людей в свой эксперимент под ложным предлогом.
"Актерская профессия – вся про психологию человеческих чувств, и в сериале "Калимба" они выкручены до предела: мы видим участников странного эксперимента, людей в критической ситуации, в пограничном состоянии. Мой герой, исследующий эти состояния, еще один неоднозначный характер, мотивация которого порой непонятна даже ему самому", - заявил Бондарчук.
К съемочной команде присоединились Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников, Юлия Волкова и другие актеры, режиссером проекта выступил Нурбек Эген.