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Федор Бондарчук сыграет в новом сериале "Калимба"

В России начались съемки восьмисерийного психологического триллера "Калимба" с Сергеем Гармашем, Федором Бондарчуком и Аленой Михайловой в главных ролях. Об этом пишет tvmag.

Федор Бондарчук сыграет в новом сериале "Калимба"
© Газета.Ru

Сюжет рассказывает об амбициозном профессоре психиатрии Викторе Мещерском, которого сыграет Бондарчук.

Он ставит спорные эксперименты на людях, запирая в одном подвале обидчика и его жертву. Однако профессор скрывает свои истинные цели, заманивая людей в свой эксперимент под ложным предлогом.

"Актерская профессия – вся про психологию человеческих чувств, и в сериале "Калимба" они выкручены до предела: мы видим участников странного эксперимента, людей в критической ситуации, в пограничном состоянии. Мой герой, исследующий эти состояния, еще один неоднозначный характер, мотивация которого порой непонятна даже ему самому", - заявил Бондарчук.

К съемочной команде присоединились Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников, Юлия Волкова и другие актеры, режиссером проекта выступил Нурбек Эген.

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