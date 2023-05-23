Федор Бондарчук сыграет в новом сериале "Калимба"

"Актерская профессия – вся про психологию человеческих чувств, и в сериале "Калимба" они выкручены до предела: мы видим участников странного эксперимента, людей в критической ситуации, в пограничном состоянии. Мой герой, исследующий эти состояния, еще один неоднозначный характер, мотивация которого порой непонятна даже ему самому", - заявил Бондарчук.