Выходит продолжение “Паромщицы. Долина Мечты”
Телеканал “Россия” готовит подарок – долгожданную премьеру многосерийного сериала “Паромщица. Долина Мечты”, который является продолжением истории о паромщице, так полюбившейся зрителям.
Действие нового сезона “Паромщицы” происходит спустя два года после основных событий. Главная героиня Надежда счастлива, потому что рядом с ней находится ее возлюбленный Макс и сын Костя. Надежда готовится к свадьбе со своим избранником. Ничто вроде не омрачает эти приятные хлопоты, но судьба уготовила молодой женщине новое испытание.
Жениха заподозрили в совершении тяжкого преступления, и Надежда снова вынуждена бороться за свое счастье, потому что не верит, что Макс виноват и всеми силами пытается помочь ему доказать свою невиновность следователям. Сюжет становится все более напряженным, потому что уже сама Надежда оказывается в смертельной опасности…
Режиссером проекта является Станислав Либин, снявший известные публике сериалы: “Акушерка”, “Акушерка. Новые серии” и “Акушерка. Счастье на заказ”. Главную героиню Надежду играет Глафира Тарханова, в роли ее возлюбленного Андрей Барило, а актер Александр Ратников выступает в роли бывшего мужа Надежды. Также в сериале снялись Андрей Фролов, Марина Митрофанова, Владимир Стержаков.
Премьера многосерийной мелодрамы “Паромщица. Долина Мечты” состоится на телеканале “Россия” 29 мая в 21:20.