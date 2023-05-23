Выходит продолжение “Паромщицы. Долина Мечты”

Действие нового сезона “Паромщицы” происходит спустя два года после основных событий. Главная героиня Надежда счастлива, потому что рядом с ней находится ее возлюбленный Макс и сын Костя. Надежда готовится к свадьбе со своим избранником. Ничто вроде не омрачает эти приятные хлопоты, но судьба уготовила молодой женщине новое испытание.

Жениха заподозрили в совершении тяжкого преступления, и Надежда снова вынуждена бороться за свое счастье, потому что не верит, что Макс виноват и всеми силами пытается помочь ему доказать свою невиновность следователям. Сюжет становится все более напряженным, потому что уже сама Надежда оказывается в смертельной опасности…