$79.94+0.0386.50+0.22

Выходит продолжение “Паромщицы. Долина Мечты”

Телеканал “Россия” готовит подарок – долгожданную премьеру многосерийного сериала “Паромщица. Долина Мечты”, который является продолжением истории о паромщице, так полюбившейся зрителям.

Выходит продолжение “Паромщицы. Долина Мечты”
© FBM.ru

Действие нового сезона “Паромщицы” происходит спустя два года после основных событий. Главная героиня Надежда счастлива, потому что рядом с ней находится ее возлюбленный Макс и сын Костя. Надежда готовится к свадьбе со своим избранником. Ничто вроде не омрачает эти приятные хлопоты, но судьба уготовила молодой женщине новое испытание.

Жениха заподозрили в совершении тяжкого преступления, и Надежда снова вынуждена бороться за свое счастье, потому что не верит, что Макс виноват и всеми силами пытается помочь ему доказать свою невиновность следователям. Сюжет становится все более напряженным, потому что уже сама Надежда оказывается в смертельной опасности…

Режиссером проекта является Станислав Либин, снявший известные публике сериалы: “Акушерка”, “Акушерка. Новые серии” и “Акушерка. Счастье на заказ”. Главную героиню Надежду играет Глафира Тарханова, в роли ее возлюбленного Андрей Барило, а актер Александр Ратников выступает в роли бывшего мужа Надежды. Также в сериале снялись Андрей Фролов, Марина Митрофанова, Владимир Стержаков.

Премьера многосерийной мелодрамы “Паромщица. Долина Мечты” состоится на телеканале “Россия” 29 мая в 21:20.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий