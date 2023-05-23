Критики в Каннах разгромили сериал "Кумир"

Критики назвали сериал "Кумир" (The Idol) с Лили-Роуз Депп и The Weeknd "роскошной дешевкой". Премьера первых двух серий шоу прошла накануне в рамках 76 Каннского кинофестиваля.

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Едкое замечание опубликовано на сайте The Wrap. Издание отмечает, что сериал стал по сути первой сериальной премьерой в Каннах - допущенные до программы ранее шоу были созданы уважаемыми кинорежиссерами, то есть к ним относились заранее благосклонно. Однако "в конце концов "Кумир" не может предложить ничего, кроме плотских удовольствий, демонстрируемых в изобилии", пишет издание.

Невысока оценка и рецензента Variety, он отмечает, что проблемы при производстве не могли не повлиять на конечный продукт. Как и при съемках "Эйфории" Левинсона, производство "Кумир" было отмечено сообщениями о беспорядках на съемочной площадке, "плохой рабочей среды", переписывании сценария в последнюю минуту и проблемах с бюджетом.

Обозреватель THR с прискорбием отметил, что шоу стало тем самым продуктом Голливуда, который хотела высмеять. "Вместо того, чтобы показать и указать на женоненавистническую и хищническую природу шоу-бизнеса, "Кумир" превратился в запретную историю любви и фантазии токсичного мужчины", - пишет THR.