Долгожданные сериалы, выход которых отложен из-за забастовки

В начале мая сценаристы в Голливуде объявили забастовку. Они требуют улучшить условия работы и повысить зарплату сотрудником. Перед тем, как устроить забастовку, они пытались договориться с владельцами кинокомпаний, но подписать соглашение не удалось.

Теперь из-за забастовки работа Голливуд встала. Выход некоторых сериалов откладывается, что сильно расстраивает поклонников, которые ждут новые сезоны. О том, какие сериалы мы точно не увидим в ближайшее время, — в материале “Рамблера”.

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“Очень странные дела”

Кадр из сериала "Очень странные дела"

Один из самых популярных проектов Netflix, поклонники которого ждут последний сезон, тоже откладывает выход новых серий. Создатели проекта, братья Даффер, заявили, что не могут работать до завершения забастовки. К съемкам проекта они уже приступили, но отметили, что сценарий пишется во время работы съемочной группы на площадке. Поэтому сейчас создание нового сезона поставлено на паузу. Пока что дата релиза ожидается осенью 2024 года.

“Одни из нас”

Кадр из сериала "Одни из нас"

Громкая премьера начала 2023 года обещает яркий второй сезон. Поклонники с нетерпением ждали дату начала съемок, но пока что проект находится в стадии разработки. Известно, что съемочная команда не приступила даже к кастингу актеров, так как в него тоже были включены сценаристы. Нил Дракманн и Крейг Мэйзин стали участниками забастовки, поэтому пока неизвестно, когда команда приступит к работе над новым сезоном.

“Блэйд”

В сентябре 2024 года должен был выйти новый сериал киностудии Marvel. Киностудия работает таком формате, когда коррективы в сценарий вносятся во время съемок, иногда даже на площадке. Поэтому работу над сериалом про супергероя приостановили. Съемки должны были начаться как раз в мае 2023 года. Изначально премьеру планировали на осень 2023 года ,но перенесли из-за ухода режиссера.