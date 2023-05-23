Онлайн-кинотеатр START публикует постер и трейлер (18+) второго сезона своей успешной комедийной антиутопии "Два холма" .

Слоган нового сезона вполне недвусмысленный - "Назад в патриархат". В мир женщин вновь врываются "приматы", и устоявшийся быт феминисток-амазонок оказывается под угрозой. Тем временем главные герои Гера (Никита Кологривый) и Рада (Пелагея Невзорова) пытаются создать семью.