Вышел тизер мультсериала "Остров черепа" про Кинг-Конга

22 июня на Netflix выйдет мультсериал "Остров черепа". Одним из героев станет горилла Кинг-Конг. Тизер уже в Сети.

Судя по тизеру, несколько человек после крушения вертолета окажутся на острове, полном монстров. Выживать и спасаться от опасностей, подстерегающих на каждом шагу, им поможет Кинг-Конг.