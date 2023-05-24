Вышел тизер мультсериала "Остров черепа" про Кинг-Конга
22 июня на Netflix выйдет мультсериал "Остров черепа". Одним из героев станет горилла Кинг-Конг. Тизер уже в Сети.
Судя по тизеру, несколько человек после крушения вертолета окажутся на острове, полном монстров. Выживать и спасаться от опасностей, подстерегающих на каждом шагу, им поможет Кинг-Конг.
События развернутся во вселенной MonsterVerse.
Режиссер - Брайан Даффилд, исполнительный продюсер - Джейкоб Робинсон.
К созданию шоу приложили руку несколько студий. Помимо Netflix, в работе над сериалом приняли участие Legendary Television, Tractor Pants Productions, Powerhouse Animation Studios.