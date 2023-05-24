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27 минут назад

Гордин поделился своими сомнениями о сериале "Балет"

Мослента

Сомнениями относительно нового российского сериала «Балет» поделился с «Мослентой» исполнитель одной из главных ролей Игорь Гордин. Он рассказал, что много размышлял о своем герое — художественном руководителе главного театра страны.

Гордин поделился своими сомнениями о сериале "Балет"
Фото: МослентаМослента

«Я мучил режиссера вопросами: "Я же — не гад, не подлец?". Почему? Потому что в последние годы перешел на роли злодеев и боялся, что мой герой в результате окажется одним из них», — сообщил Гордин.

Однако, по словам актера, на съемочной площадке ему объяснили, что его герой в целом положительный.

Сериалы,Игорь Гордин,
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