Стала известна дата премьеры сериала «Вика-Ураган»

«Наша героиня — это собирательный образ, хотя мы чуть-чуть ориентировались на идею, что это Данила Багров в женском обличье. И из-за того, что он «в юбке», у него ещё очень много дел, кроме наведения справедливости. Есть семья, ребёнок, бывший муж, с которыми нашей героине тоже приходится разруливать ситуации. Быть «женщиной-Данилой Багровым» куда сложнее», — поделился автор сценария, продюсер и режиссёр сериала Илья Петрухин.