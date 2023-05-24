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Стала известна дата премьеры сериала «Вика-Ураган»

Новый комедийный сериал производства Good Story Media («Ольга», «Исправление и наказание») «Вика-Ураган», главную роль в котором исполнила Аглая Тарасова («Операция «Мухаббат», «Подкидыш») стартует на телеканале ТНТ 13 июня, сообщает пресс-служба.

Стала известна дата премьеры сериала «Вика-Ураган»
© Кадр из сериала

Сюжет нового комедийного проекта вращается вокруг героини Тарасовой — Вики, готовой поставить на кон собственное благополучие, комфорт и даже свободу ради справедливости. Во время прогулки она ссорится с пьяным соседом, решившим справить нужду посреди детской площадки. В результате случайного стечения обстоятельств хулиган остаётся без глаза, а Вика оказывается за решёткой. Выйдя на свободу четыре года спустя, девушка обнаруживает, что её мир очень сильно изменился.

«Наша героиня — это собирательный образ, хотя мы чуть-чуть ориентировались на идею, что это Данила Багров в женском обличье. И из-за того, что он «в юбке», у него ещё очень много дел, кроме наведения справедливости. Есть семья, ребёнок, бывший муж, с которыми нашей героине тоже приходится разруливать ситуации. Быть «женщиной-Данилой Багровым» куда сложнее», — поделился автор сценария, продюсер и режиссёр сериала Илья Петрухин.

В работе над проектом были задействованы Ирина Розанова, Николай Фоменко, Настасья Самбурская, Иван Добронравов, Яна Сексте и другие.

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