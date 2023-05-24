Авторы «Ведьмака» могли закончить сериал после ухода Кавилла

У нас был выбор: оставить Геральта и закончить шоу. Но это не то, чего мы бы хотели. В мире «Ведьмака» ещё столько нерассказанных историй. Если бы мы заменили Геральта другим ведьмаком, мы бы полностью отошли от книг, и я не думаю, что этого бы хотели фанаты.