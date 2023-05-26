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Грант Гастин трогательно прощается с ролью Флэша

33-летний актёр Грант Гастин прощается с главной ролью своей жизни - в мае этого года на The CW завершился финальный сезон "Флэша". В связи с чем

В связи с этим появилась трогательная специальная видеообложка EW, на которой Гастин складывает вещи своего героя в коробку с печальным лицом и удаляется.

Гастин уступает роль Эзре Миллеру, который исполнил Флэша в многострадальном (не в последнюю очередь - из-за самого Миллера и его выходок) полнометражном фильме. Премьера долгожданного кинокомикса в западных странах состоится 16 июня.

Кстати, ранее Андрес Мускетти признался, что идея пригласить Гастина появиться в камео в фильме с Эзрой существовала. Увы, они передумали. Зато там будет Николас Кейдж.

Сериал "Флэш" выходил с 2014 года в течение 9 сезонов и имел хорошие рейтинги.

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