Реалити-шоу "Семья Сталлоне" продлили на второй сезон через неделю после премьеры

Стриминговый сервис Paramount+ решил продлить реалити-шоу «Семья Сталлоне» на второй сезон. Это произошло всего через неделю после премьеры программы, пишет Deadline.

© Соцсете

Шоу рассказывает о жизни актера Сильвестра Сталлоне, его жены Дженнифер Флавин Сталлоне, а также их дочерей Софии Роуз, Систин Роуз и Скарлет Роуз. «Семья Сталлоне», согласно заявлениям самого Paramount+, стала самым успешным релизом среди документальных проектов платформы.

Официальное описание шоу обещает зрителю «место за столом одной из самых известных семей Голливуда». Дженнифер Флавин описывается как «опытная бизнесвумен и совладелица велнес-бренда». София — старшая дочь Сталлоне и единственная, кто не планирует идти по стопам отца и заниматься кино, однако в настоящий момент выступает ведущей подкаста «Unwaxed» вместе со своей сестрой Систин. Та, в свою очередь, строит карьеру актрисы и модели, а также работает над своим дебютным полнометражным фильмом. Младшая из дочерей Сталлоне, Скарлет, учится в колледже, а параллельно снимается с отцом в сериале «Король Талсы».

«Король Талсы» — криминальная драмеди, созданная автором «Йеллоустоуна» Тейлором Шериданом и Теренсом Уинтером для стриминга Paramount+. Сталлоне играет в шоу капо нью-йоркской мафии, который выходит из тюрьмы после 25 лет заключения и отправляется в Талсу, штат Оклахома, чтобы организовать там криминальную сеть. Премьера «Короля Талсы» состоялась 13 ноября 2022 года, 30 ноября проект был продлен на второй сезон.