Стартовали съемки нового сериала «Первый класс» с Хлыниной

Цена престижа: стартовали съемки нового сериала «Первый класс» с Юлией Хлыниной
Онлайн-кинотеатр «Иви» и компания Star Media объявили о старте съемок драмеди «Первый класс». Сериал расскажет историю о трех подругах, которые объединяют усилия, чтобы заполучить заветное место для своих детей в самой элитной школе города.
Бедная, но умная и высокомерная мать-одиночка Таня (Марина Васильева), карьеристка и жена майора полиции Аня (Юлия Хлынина), и роскошная жена бизнесмена Лена (Аня Чиповская) – ради успеха любимого ребенка каждая из девушек готова на все, даже рискнуть отношениями, дружбой и чувством собственного достоинства.
Светлана Самошина, режиссер-постановщик, рассказала:
«Для меня это очень ценный проект. Я работала над ним как соавтор сценария, абсолютно влюбилась в историю. Безумно счастлива, что мне доверили стать режиссером «Первого класса». Самый любимый, пожалуй, момент работы над фильмом — это выход в съемки. История, написанная на бумаге, начинает жить благодаря актерам и группе, которые становятся ее частью. О нашей команде хочется сказать отдельно! Для меня в кино главное — человек, о котором мы рассказываем историю. И именно артисты помогают рассказать и донести до зрителя историю этого самого человека. Считаю, что кастинг нашего проекта просто идеален! Жду работы с каждым из актеров!»