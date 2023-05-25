Стартовали съемки нового сериала «Первый класс» с Хлыниной

«Для меня это очень ценный проект. Я работала над ним как соавтор сценария, абсолютно влюбилась в историю. Безумно счастлива, что мне доверили стать режиссером «Первого класса». Самый любимый, пожалуй, момент работы над фильмом — это выход в съемки. История, написанная на бумаге, начинает жить благодаря актерам и группе, которые становятся ее частью. О нашей команде хочется сказать отдельно! Для меня в кино главное — человек, о котором мы рассказываем историю. И именно артисты помогают рассказать и донести до зрителя историю этого самого человека. Считаю, что кастинг нашего проекта просто идеален! Жду работы с каждым из актеров!»