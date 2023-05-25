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В 3 сезоне сериала «Ведьмак» Лютик завяжет роман с мужчиной — фанаты негодуют

Предположения фанатов сериала «Ведьмак» о нетрадиционной ориентации Лютика подтвердились. По информации зарубежного издания Redanian Intelligence, лучший друг и неизменный спутник Геральта в третьем сезоне сериала окажется бисексуалом.

В 3 сезоне «Ведьмака» Лютик завяжет роман с мужчиной — фанаты негодуют
© Cq.ru

Ранее Лютика изображали, как дамского угодника, способного ради очередной юбки влезть в неприятности. Однако в третьем сезоне у барда завяжутся отношения с принцем Редании Радовидом. И не дружеские, а романтические.

Фанаты сериала от Netflix и одноименной саги Анджея Сапковского — в негодовании. Один из них написал на форуме reddit:

"Я даже не знаю, что сказать. Этот сериал — шутка. Возможно, я неправильно читал книги, но я не помню, чтобы Лютика когда-либо привлекали мужчины".

Его пост набрал свыше 6 000 лайков, причем многие пользователи поддержали его. Других не так обижает идея странности персонажа, некоторых фанатов вселенной смущает мысль, что кто-то может найти Радовида привлекательным.

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