В 3 сезоне «Ведьмака» Лютик завяжет роман с мужчиной — фанаты негодуют

В 3 сезоне сериала «Ведьмак» Лютик завяжет роман с мужчиной — фанаты негодуют
Предположения фанатов сериала «Ведьмак» о нетрадиционной ориентации Лютика подтвердились. По информации зарубежного издания Redanian Intelligence, лучший друг и неизменный спутник Геральта в третьем сезоне сериала окажется бисексуалом.
Ранее Лютика изображали, как дамского угодника, способного ради очередной юбки влезть в неприятности. Однако в третьем сезоне у барда завяжутся отношения с принцем Редании Радовидом. И не дружеские, а романтические.
Фанаты сериала от Netflix и одноименной саги Анджея Сапковского — в негодовании. Один из них написал на форуме reddit:
"Я даже не знаю, что сказать. Этот сериал — шутка. Возможно, я неправильно читал книги, но я не помню, чтобы Лютика когда-либо привлекали мужчины".
Его пост набрал свыше 6 000 лайков, причем многие пользователи поддержали его. Других не так обижает идея странности персонажа, некоторых фанатов вселенной смущает мысль, что кто-то может найти Радовида привлекательным.