Вышел последний эпизод сериала «Флэш»

Сегодня на CW вышла последняя серия девятого сезона сериала «Флэш» с Грантом Гастином в главной роли. На этом проект завершился — новых сезонов не будет.

Первый сезон шоу вышел в 2014 году. Первые сезоны фанаты и критики принимали положительно, однако без восторгов. А вот более поздние сезоны сильно понравились людям.

Сюжет рассказывает о том, как в детстве Барри Аллен стал свидетелем убийства своей матери, в котором несправедливо обвинили его отца. Аллен вырос и стал криминалистом. Он пытался раскрыть правду об убийстве матери, однако попал под действие ускорителя частиц учёного Харрисона Уэллса и провёл в коме девять месяцев. После этого он получил свои сверхсилы.