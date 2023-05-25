Опубликован трейлер "комедии в положении" "Бэби-тур"

Действие разворачивается в России в середине нулевых. В центре сюжета — жительницы поселка Ливни. Бойкая и целеустремленная Зинаида подрабатывает — продает косметику. От клиентки Зина узнает: если родить ребенка в Америке, он автоматически получит гражданство США. Зина рассказывает об этом своей застенчивой подруге Тане, сестре Геле и юной Кире – дерзкой неформалке с огромным ирокезом. Она предлагает девушкам всем вместе забеременеть и отправиться в "бэби-тур".