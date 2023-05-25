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Опубликован трейлер "комедии в положении" "Бэби-тур"

Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер на комедийный сериал "Бэби-тур". Ролик появился на YouTube.

Премьера "комедии в положении" состоится 1 июня.

Действие разворачивается в России в середине нулевых. В центре сюжета — жительницы поселка Ливни. Бойкая и целеустремленная Зинаида подрабатывает — продает косметику. От клиентки Зина узнает: если родить ребенка в Америке, он автоматически получит гражданство США. Зина рассказывает об этом своей застенчивой подруге Тане, сестре Геле и юной Кире – дерзкой неформалке с огромным ирокезом. Она предлагает девушкам всем вместе забеременеть и отправиться в "бэби-тур".

Героиням предстоит не только найти средства для предстоящей поездки, но и найти отцов для их детей.

Сценарий написал драматург и режиссер Василий Сигарев ("Страна Оз", "Волчок", "Жить"), режиссером проекта стал Федор Стуков ("Физрук", "Дылды").

В проекте снялись Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская, Мария Осипова, Евгений Шумейко, Дмитрий Куличков, Варвара Шмыкова. Также в сериале появится хореограф Егор Дружинин.

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