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"Любовь и смерть": экранизация громкого преступления

В 2023 году состоялась премьера сериала “Любовь и смерть”, который основан на реальной истории из США. Это — экранизация истории Кэнди Монтгомери, которую обвинили в убийстве своей соседки, а потом оправдали. Сериал не держит интриги, но отлично раскрывает каждого персонажа, участвующего в этой истории.

"Любовь и смерть": экранизация громкого преступления
© Кадр из сериала "Любовь и смерть"

В материале “Рамблера” — рецензия на многосерийную экранизацию “Любовь и смерть”.

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Сюжет

Сюжет сериала довольно простой, он был экранизирован не первый раз, поэтому история Кэнди Монтгомери знакома искушенному зрителю. Действие сериала начинается с убийства, а потом зрителя знакомят с ситуацией, которая к нему привела, а также с последствиями.

Кадр из сериала "Любовь и смерть"

Кэнди Монтгомери закрутила роман с мужем своей подруги Бетти Гор. Она и Алан Гор несколько раз встретились в мотеле и изменили своим супругом. После этого интрижка закончилась, но между ними вспыхнули чувства. Несмотря на то, что они не хотели делать больно своим вторым половинкам, избежать конфликта не получилось.

Актеры

Главную роль в сериале, Кэнди Монтгомери, сыграла Элизабет Олсен. Актриса известна всему миру благодаря франшизе “Мстители”, где она сыграла Алую ведьму Ванду. В начале 2023 года она раскрылась как драматический персонаж в сериале “Ванда Вижн” и теперь ее берут на разноплановые роли. Актриса полностью вжилась в роль, но многие зрители отметили, что она не подходит по типажу под настоящую Кэндис Монтгомери.

Кадр из сериала "Любовь и смерть"

Вторую главную женскую роль, Бетти Гор, сыграла Лили Рэйб. Изначально нам показали ее как жену-невротика, но со временем она начинает раскрываться все больше для зрителя. Лили часто дают играть психопаток, вспомнить хотя бы ее роли в каждом сезоне “Американской истории ужасов”. И здесь она также блестяще справилась с задачей.

Элизабет Олсен высказалась о своем участии в "Доме драконов"

Обе актрисы показали свои навыки в драматических ролях. Зрители и критики остались в восторге от их глубокой игры. Также стоит отметить, что по сравнению с другими картинами “Любовь и смерть” гораздо глубже раскрывает каждого персонажа, но особое внимание стоит уделить двум главным актрисам. Они показали несчастных женщин Америки 70-80 годов, а также подтвердили тот факт, что домохозяйка не может быть идеальной.

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