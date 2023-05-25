Вышел тизер второго сезона сериала «Пищеблок»
«Кинопоиск» выпустил первый тизер второго сезона сериала «Пищеблок». Авторы обещают, что в продолжении будет куда больше экшена, а выйдет оно уже этим летом.
Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат «Кинопоиску»
События второго сезона развернутся спустя три года после летней смены в лагере «Буревестник». Продолжение снято по оригинальному сценарию Сергея Калужанова («Мажор», «Мажор. Фильм», «Детективный синдром»), режиссером проекта выступил Эдуард Бордуков («На острие», «В раю мест нет»).
К своим ролям вернулись Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Мария Абрамова, Ангелина Стречина. Каст также пополнили Ксения Трейстер («Мир! Дружба! Жвачка!»), Равшана Куркова («На краю стою) и Сергей Епишев («Земля Эльзы»).