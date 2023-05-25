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"Кумир" с Лили-Роуз Депп и The Weeknd показывает удручающе низкие рейтинги

Оценки критиков, уже успевших высказаться о качестве первых двух серий шоу "Кумир" в Каннах, докатились до агрегаторов.

"Кумир" с Лили-Роуз Депп показывает удручающе низкие рейтинги
© Российская Газета

Хотя премьера на Max состоится только 4 июля, рейтинг "свежести" на Rotten Tomatoes поднялся до удручающих 17% (стартовал он и вовсе с 9%).

Ни одного хорошего слова не нашлось у критиков из основных профильных изданий.

"Мерзкий, грубый, он кажется намного длиннее, чем есть на самом деле, и намного, намного хуже, чем вы ожидали", - пишет обозреватель Ro

"Даже музыка ужасна", - считает критик Daily Telegraph.

"То, что Левинсон воспринимает как провокационное и подрывное, не впечатляет. Как шоу с таким количеством наготы и эротики может быть таким безвкусным?" - удивляется представитель Collider.

"Сценарий, кажется, рассчитан на то, чтобы обмануть зрителей, заставляя их думать, что они наблюдают за тем, как работает Голливуд, когда так много всего сводится к безвкусным клише", - негодует Variety.

"Левинсон показывает свой почерк в каждой сцене. Некоторые из его приемов дают импульс сценам, другие противоречивы, а большинство сбивает с толку", - недоумевает Hollywood Reporter.

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