"Кумир" с Лили-Роуз Депп показывает удручающе низкие рейтинги

"Кумир" с Лили-Роуз Депп и The Weeknd показывает удручающе низкие рейтинги
Оценки критиков, уже успевших высказаться о качестве первых двух серий шоу "Кумир" в Каннах, докатились до агрегаторов.
Хотя премьера на Max состоится только 4 июля, рейтинг "свежести" на Rotten Tomatoes поднялся до удручающих 17% (стартовал он и вовсе с 9%).
Ни одного хорошего слова не нашлось у критиков из основных профильных изданий.
"Мерзкий, грубый, он кажется намного длиннее, чем есть на самом деле, и намного, намного хуже, чем вы ожидали", - пишет обозреватель Ro
"Даже музыка ужасна", - считает критик Daily Telegraph.
"То, что Левинсон воспринимает как провокационное и подрывное, не впечатляет. Как шоу с таким количеством наготы и эротики может быть таким безвкусным?" - удивляется представитель Collider.
"Сценарий, кажется, рассчитан на то, чтобы обмануть зрителей, заставляя их думать, что они наблюдают за тем, как работает Голливуд, когда так много всего сводится к безвкусным клише", - негодует Variety.
"Левинсон показывает свой почерк в каждой сцене. Некоторые из его приемов дают импульс сценам, другие противоречивы, а большинство сбивает с толку", - недоумевает Hollywood Reporter.