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Сериал «Ведьмак» продлят на пятый сезон

Сериал «Ведьмак» продлят на пятый сезон. Об этом сообщила кастинговый директор шоу Софи Холланд в беседе с порталом Deadline.

По ее словам, съемки стартуют вскоре после того, как закончат производство четвертого сезона. Других подробностей Холланд не раскрыла.

Ранее шоураннер cериала Лорен Шмидт Хиссрих рассказала, какое будущее ожидает проект. «Для меня и руководителей Netflix было важно представлять в голове финал шоу, потому что если вы пишете сценарий и не знаете, к чему он ведет, вы можете "заблудиться". Да, я абсолютно точно знаю, чем закончится сериал. Я знаю, чем закончится сезон, это будет очень захватывающе», — сказала она.

Сюжет «Ведьмака» основан на одноименной фэнтези-саге польского писателя Анджея Сапковского. Третий сезон, премьера которого состоится 29 июня, будет разделен на две части. Этот сезон станет последним, в котором роль Геральта из Ривии исполнит канадский актер Генри Кавилл.

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