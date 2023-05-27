Сериал «Ведьмак» продлят на пятый сезон

Ранее шоураннер cериала Лорен Шмидт Хиссрих рассказала, какое будущее ожидает проект. «Для меня и руководителей Netflix было важно представлять в голове финал шоу, потому что если вы пишете сценарий и не знаете, к чему он ведет, вы можете "заблудиться". Да, я абсолютно точно знаю, чем закончится сериал. Я знаю, чем закончится сезон, это будет очень захватывающе», — сказала она.