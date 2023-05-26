Начались съемки психологического триллера Калимба"

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте съёмок восьмисерийной детективной драмы "Калимба" (название пока рабочее). В главных ролях - Фёдор Бондарчук , Алёна Михайлова и Сергей Гармаш .

Сериал на стыке психологического триллера, драмы и детектива расскажет историю амбициозного профессора психиатрии Виктора Мещерского, который проводит опасный психологический эксперимент. Под ложным предлогом он запирает в подвале жертв и их обидчиков, скрывая свои истинные цели.