Начались съемки психологического триллера Калимба"
Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте съёмок восьмисерийной детективной драмы "Калимба" (название пока рабочее). В главных ролях - Фёдор Бондарчук, Алёна Михайлова и Сергей Гармаш.
Сериал на стыке психологического триллера, драмы и детектива расскажет историю амбициозного профессора психиатрии Виктора Мещерского, который проводит опасный психологический эксперимент. Под ложным предлогом он запирает в подвале жертв и их обидчиков, скрывая свои истинные цели.
Режиссёр - Нурбек Эген ("Фандорин. Азазель", "Самка богомола", "Мажор").
Российская Газета
Премьера запланирована на 2024 год.