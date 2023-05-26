Сериал "СССР" вышел в в онлайн-кинотеатре

С 25 мая онлайн-кинотеатр Первого канала - Кино1ТВ - начал показ 12-серийного фильма кинокомпании "Марс Медиа" "СССР". Сериал будет выходить по 2 серии в неделю по четвергам.

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"СССР" снят по сценарию Марины и Сергея Дяченко. Режиссер - Алексей Рудаков ("Консультант", "Короли игры", "Господа товарищи").

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В центре истории четыре друга, первые буквы имен которых в точности повторяют аббревиатуру СССР. Сюжетные события происходят в первой половине 80-х годов. Серьезный Сергей (Илья Малаков) - сын крупного партийного работника, готовый пойти по стопам отца. Скромный Семен (Алексей Веселкин-младший) - мальчик из интеллигентной еврейской семьи, который в эпоху перемен задумается об эмиграции. Романтичный Самвел (Самвел Тадевосян), прибывший в Москву из Спитака в надежде стать художником и встретивший в столице свою любовь - Веру, сестру Сергея. Предприимчивый Рома (Филипп Бледный), выходец из Полтавы, после несчастной любви пытающийся всеми силами задержаться в стремительно меняющейся столице. Ребят объединяет дружба, проходящая сквозь десятилетие, и множество других героев, главная из которых эффектная и заряжающая ребят энергией Женя (Аглая Шиловская), будущий театральный режиссер. В сериале также снимались Юрий Цурило, Дарья Михайлова, Анастасия Уколова и другие.

Режиссер Алексей Рудаков рассказывает о своей работе: "Главная причина, почему я захотел снимать этот сериал, - теплая волна ностальгии по тому времени. Это и про мою молодость, и про ту жизнь, которая была прожита. Она узнаваема и очень хорошо написана... Молодым актерам приходилось все подробно рассказывать, показывать хронику того времени, которое они по причине возраста не застали. А еще я попросил их посмотреть фильмы 1960-х, именно они лучше всего передают "приподнятое романтичное настроение", которое хотелось задать в начале сериала".

А вот что говорят о съемках актеры-исполнители главных ролей.

Алексей Веселкин-младший:

"Мы впервые встретились с ребятами у меня в квартире, когда собрались посмотреть фильм "Мне 20 лет". Мы смотрели его, шутили, сближались, общались, отмечали настроение времени. В той эпохе, о которой рассказывает наш сериал, были и отрицательные моменты - границы, запреты, но были и положительные - это единство, дружба народов, романтика общения".

Филипп Бледный:

"80-е для меня очень интересны. Это был такой переломный момент, когда у людей появлялась возможность что-то приобретать, что-то изучить, что-то прочитать, и поэтому на этом перешейке, мне кажется, появлялись самые искренние чувства и желания - когда ты доставал для друзей, для любимых какие-то пластинки, книжки, вещи. Это как раз то, чего в нас нет. В то же время, я понимаю, что 80-е для нас романтичны, потому что, переодеваясь в костюмы, мы погружаемся в ту эпоху - вроде бы близкую, но все же очень далекую от нас".

Самвел Тадевосян:

"Я ничего не знаю о той эпохе, но посмотрел много хроники, поговорил с людьми, которые жили в те времена. Меня интересовало, как они общались, как смотрели друг на друга, какие у них были мысли, менталитет. Мой герой, которого, кстати, как и меня, зовут Самвел, тоже приезжает в Москву, ничего общего у нас с ним больше нет. Он художник, романтик, живет в палитрах импрессионизма, он влюблен, и эта влюбленность, как красная нить, проходит через историю этого персонажа.