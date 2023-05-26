Вышел трейлер финальной серии "Наследников"

Уже послезавтра, 28 мая, на Max выходит финальная серия "Наследников". В Сети опубликован её трейлер (18+).

Напомним, сага о семействе Рой, которое владеет крупным медиахолдингом, завершится четвёртым сезоном, стартовавшим в марте под овации критиков.

У сериала - куча наград, среди которых пять "Золотых глобусов", семь "Эмми" и награда Гильдии актеров.