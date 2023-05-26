Идрис Эльба спасает самолет в трейлере сериала «Угон»

В центре сюжета оказывается пассажир Сэм Нельсон. Он направляется из Дубая в Лондон и попадает на рейс, который захватывают террористы. Вместе с другими пассажирами он должен помешать преступникам.

Шоу стартует на Apple TV+ 28 июня. В этот день выйдет первый эпизод сериала, а всего их будет семь. Проект получит озвучку на русском языке.