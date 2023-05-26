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51 минуту назад

Идрис Эльба спасает самолет в трейлере сериала «Угон»

Чемпионат.com

Apple опубликовала трейлер мини-сериала «Угон», в котором Идрис Эльба в роли главного героя попытается остановить террористов, захвативших самолёт.

В центре сюжета оказывается пассажир Сэм Нельсон. Он направляется из Дубая в Лондон и попадает на рейс, который захватывают террористы. Вместе с другими пассажирами он должен помешать преступникам.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Вместе с Идрисом Эльбой в проекте снялись Арчи Панджаби, Кристин Адамс, Ив Майлс, Макс Бисли и другие. Режиссёрами выступили Джим Филд Смит и Мо Али.

Шоу стартует на Apple TV+ 28 июня. В этот день выйдет первый эпизод сериала, а всего их будет семь. Проект получит озвучку на русском языке.

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