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"Король и Шут" стал одним из самых высокорейтинговых сериалов за первую половину 2023 года

В первом полугодии 2023 года вышли сотни новых сериалов. Стало известно, какие проекты оказались самыми высокорейтинговыми, сообщает StarHit.

В первой десятке лучших сериалов как зарубежные, так и российские работы. В числе отечественных высокорейтинговых проектов байопик "Король и Шут" о российской рок-группе и ее солисте Михаиле Горшеневе. Помимо этого сериала, в десятку лучших попали "Актрисы" и "Фишер".

В числе зарубежных проектов, которые стали лучшими по рейтингу, The Last of Us, "1985", "Терапия" и "Покерфейс".

Режиссер Рустам Мосафир высказался о продлении сериала "Король и Шут" на второй сезон

Ранее вдова Михаила Горшенева высказалась о сериале "Король и Шут".

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