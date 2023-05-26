В первой десятке лучших сериалов как зарубежные, так и российские работы. В числе отечественных высокорейтинговых проектов байопик "Король и Шут" о российской рок-группе и ее солисте Михаиле Горшеневе. Помимо этого сериала, в десятку лучших попали "Актрисы" и "Фишер".