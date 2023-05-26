"Король и Шут" стал одним из самых высокорейтинговых сериалов за первую половину 2023 года
В первом полугодии 2023 года вышли сотни новых сериалов. Стало известно, какие проекты оказались самыми высокорейтинговыми, сообщает StarHit.
В первой десятке лучших сериалов как зарубежные, так и российские работы. В числе отечественных высокорейтинговых проектов байопик "Король и Шут" о российской рок-группе и ее солисте Михаиле Горшеневе. Помимо этого сериала, в десятку лучших попали "Актрисы" и "Фишер".
В числе зарубежных проектов, которые стали лучшими по рейтингу, The Last of Us, "1985", "Терапия" и "Покерфейс".