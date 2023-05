Второй сезон сериала The Last of Us хотят выпустить в 2025 году

Прямо сейчас HBO работает над вторым сезоном The Last of Us — продолжением экранизации одноимённой видеоигры. Судя по всему, второй сезон шоу выйдет не раньше 2025 года — так считает Франческа Орси, руководительница драматических проектов кинокомпании.