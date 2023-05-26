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29 минут назад

Второй сезон сериала The Last of Us хотят выпустить в 2025 году

Чемпионат.com

Прямо сейчас HBO работает над вторым сезоном The Last of Us — продолжением экранизации одноимённой видеоигры. Судя по всему, второй сезон шоу выйдет не раньше 2025 года — так считает Франческа Орси, руководительница драматических проектов кинокомпании.

Второй сезон сериала The Last of Us хотят выпустить в 2025 году
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По её словам, в ближайшее время студия начнёт работать над кастингом сиквела. Что касается написания сценария, то здесь авторам придётся повременить из-за продолжающейся забастовки сценаристов США. Пока неясно, сколько она продлится, но чем дольше авторы не будут писать, тем больше будет задержка в производстве.

С учётом всех потенциальных задержек HBO надеется выпустить второй сезон в 2025 году — вопрос лишь в том, будет ли это начало года, середина или конец. Продолжение будет опираться на The Last of Us Part 2, однако всю историю второй части разработчики планируют рассказать за несколько сезонов.

Сериалы,Франческа Орси,
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