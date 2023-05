Рецензия на сериал "ФУБАР" ("FUBAR") с Арнольдом Шварценеггером

На Netflix вышла шпионская комедия «ФУБАР» (или «FUBAR», то есть «Fucked Up Beyond All Repair») с Арнольдом Шварценеггером. В ней звезда боевиков играет легендарного цэрэушника, который не может уйти на пенсию после того, как узнает, что его дочь — тоже цэрэушница. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел шоу целиком — и рассказывает, каким вышел первый крупный телепроект Шварценеггера.