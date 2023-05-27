Актриса Лариса Гузеева снялась в постельной сцене с бывшим однокурсником — актером Александром Лыковым, который известен по роли в сериале "Улицы разбитых фонарей". Соответствующее видео появилось в Сети.

В новом сериале героиня Гузеевой находится в романтических отношениях с персонажем Лыкова. Съемки проходят в богатом особняке с красивым видом из окон.

На попавшем в интернет видео Лариса Гузеева лежит в кровати, прикрывшись одеялом. Ее коллега в трусах и майке приобнимает сзади и закидывает на нее ногу.

"Через 40 лет нужно было встретиться с однокурсником, чтобы вот это безобразие случилось с нами", — пошутила Гузеева.