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"Случилось безобразие": актриса Лариса Гузеева появилась в видео со звездой "Улиц разбитых фонарей"

Актриса Лариса Гузеева снялась в постельной сцене с бывшим однокурсником — актером Александром Лыковым, который известен по роли в сериале "Улицы разбитых фонарей". Соответствующее видео появилось в Сети.

В новом сериале героиня Гузеевой находится в романтических отношениях с персонажем Лыкова. Съемки проходят в богатом особняке с красивым видом из окон.

На попавшем в интернет видео Лариса Гузеева лежит в кровати, прикрывшись одеялом. Ее коллега в трусах и майке приобнимает сзади и закидывает на нее ногу.

"Через 40 лет нужно было встретиться с однокурсником, чтобы вот это безобразие случилось с нами", — пошутила Гузеева.

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Ранее Лариса Гузеева ответила на слухи об увольнении с телевидения.

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