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Выход сериала The Last of Us перенесли на 2025 год из-за забастовки сценаристов

Новые сезоны сериалов The Last of Us («Один из нас») и The White Lotus («Белый лотос») выйдут не раньше 2025 года из-за продолжающейся забастовки сценаристов. Об этом предупредила заместитель гендиректора кабельного телеканала HBO Франческа Орси.

Выход The Last of Us перенесли из-за забастовки сценаристов
© Слово и Дело

Решение о переносе выхода сериалов пока предварительное. Все может измениться, если гильдия сценаристов пойдет навстречу продюсерам, и стороны смогут договориться.

«Если забастовка продлится от шести до девяти месяцев, то график выхода сериалов перенесут на 2025 год», — отметила она в беседе с Deadline.

В настоящее время в Великобритании продолжаются съемки второго сезона «Дома драконов». Работа идет по уже написанным сценариям. Однако из-за протестов пострадал сиквел «Рыцарь семи королевств» по серии книг «Песнь льда и пламени».

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