Выход The Last of Us перенесли из-за забастовки сценаристов

Новые сезоны сериалов The Last of Us («Один из нас») и The White Lotus («Белый лотос») выйдут не раньше 2025 года из-за продолжающейся забастовки сценаристов. Об этом предупредила заместитель гендиректора кабельного телеканала HBO Франческа Орси.