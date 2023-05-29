9 шоу, которые уже можно посмотреть целиком

Мы в «Газете.Ru» любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

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«Американец китайского происхождения» — 1 сезон

Комедийный боевик про школьника, который ввязывается в противостояние богов и богинь из китайской мифологии (одну из них играет Мишель Йео).

Где смотреть: Disney+

«Барри» — 4 сезон

Финал черной комедии Билла Хейдера о бывшем морпехе, который стал незадачливым киллером, но затем нашел себя на театральной сцене.

Где смотреть: Max

«Любовь и смерть» — мини-сериал

Тру-крайм-драма с Элизабет Олсен и Джесси Племонсом про домохозяйку, которую обвинили в убийстве жены своего любовника. Подробнее о сериале — в рецензии «Газеты.Ru».

Где смотреть: Max

«Наследники» — 4 сезон

Финал выдающейся семейной саги о медиамагнате Логане Рое и его детях, рассчитывающих унаследовать его империю.

Где смотреть: Max

«Сансара» — 1 сезон

Сай-фай-драма, в которой Павел Деревянко и Кристина Асмус попадают во временную петлю. Подробнее о сериале — в рецензии «Газеты.Ru».

Где смотреть: Okko

«Удивительная миссис Мейзел» — 5 сезон

Заключительный сезон ретрокомедии про американскую еврейку, которая на фоне разлада с мужем бросает роль домохозяйки и строит карьеру в стендапе.

Где смотреть: Amazon Prime Video

«ФУБАР» — 1 сезон

Шпионская экшен-комедия с Арнольдом Шварценеггером, который узнает, что его дочь, как и он, служит в ЦРУ. Подробнее о сериале — в рецензии «Газеты.Ru».

Где смотреть: Netflix

«Цитадель» — 1 сезон

Дорогой экшен-сериал братьев Руссо про войну двух сверхсекретных шпионских организаций. Подробнее о сериале — в рецензии «Газеты.Ru».

Где смотреть: Amazon Prime Video

«Шершни» — 2 сезон

Сурвайвал-триллер про школьниц-футболисток, чей самолет потерпел крушение над лесами Канады.