Вышли последние эпизоды «Барри» и «Наследников»

«Барри» и «Наследники» стартовали в 2018 году. Оба шоу получили четыре сезона — их даже можно официально смотреть в России через «Амедиатеку» и «Кинопоиск». Правда, на сервисах пока что доступны не все эпизоды. Так, финальная серия «Барри» выйдет в России лишь 5 июня, а последние два эпизода «Наследников» выйдут в скором времени.