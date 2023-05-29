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Вышли последние эпизоды «Барри» и «Наследников» — сериалы закончились

Сегодня утром на сервисе HBO Max вышли финальные эпизоды сериалов «Барри» и «Наследники». Оба сериала подошли к своему завершению. Новых сезонов не планируется.

Вышли последние эпизоды «Барри» и «Наследников»
© Чемпионат.com

«Барри» и «Наследники» стартовали в 2018 году. Оба шоу получили четыре сезона — их даже можно официально смотреть в России через «Амедиатеку» и «Кинопоиск». Правда, на сервисах пока что доступны не все эпизоды. Так, финальная серия «Барри» выйдет в России лишь 5 июня, а последние два эпизода «Наследников» выйдут в скором времени.

«Наследники» — один из самых популярных и престижных сериалов HBO. Шоу приняли очень тепло. Впрочем, подобное произошло и с «Барри» — проект тоже оценили высоко как критики, так и обычные зрители. Фанаты наверняка горюют по поводу финалов обоих шоу.

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