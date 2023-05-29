Выяснилось, когда выйдет сериал "Райцентр" с Асмус и Чеботаревым

Сериал "Райцентр", главные роли в котором исполнят актеры Кристина Асмус и Дмитрий Чеботарев, выйдет 23 июня в онлайн-кинотеатре Иви. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на информацию платформы.

© Кадр из сериала "Райцентр"

Анонсированный проект — комедийный криминальный детектив. Начальный эпизод показали на Московском международном кинофестивале в рамках программы "Первая серия".

Сюжет выстраивается вокруг того, что в районном центре Вармалей собираются одноклассники спустя 20 лет после выпуска из школы. Они вылавливают из пруда автомобиль, который находился там с самого выпускного вечера. Внутри нее находят труп и камень, который оказывается метеоритом.

Все собравшиеся на встречу выпускников начинают вести расследование. Вспоминаются старые ссоры, усложняются непростые отношения между одноклассниками, учителями и родителями. Раскрываются сведения о героях, которые не были известны их близким людям.

Главные роли исполнили Кристина Асмус, Карина Разумовская, Иван Добронравов, Дмитрий Чеботарев и другие популярные актеры. Производством сериала занималась Продюсерская компания "Среда".