Какие сериалы смотреть в июне 2023 года

Лили-Роуз Депп под чарами The Weeknd, Ник Фьюри против скруллов, Идрис Эльба против террористов, Кейли Куоко против серийного убийцы и финансовых трудностей, Том Холланд против Аманды Сейфрид, а также возвращение "Черного зеркала", "Медведя", "И просто так", "Ведьмака", "Праведных Джемстоунов", спин-офф "Ходячих мертвецов" и сиквел "Мужского стриптиза" — и многое другое. "Газета.Ru" изучила, какие сериалы выходят в июне, и рассказывает о самых интересных.

© Газета.Ru

«Нэнси Дрю» («Nancy Drew») — 4 сезон

Видео дня

С 1 июня на The CW

Финал детективной драмы про юную сыщицу-любительницу Нэнси Дрю, которая в этой версии не только разгадывает подворачивающиеся под руку тайны, но и противостоит сверхъестественным силам.

«Тупик» («Deadloch») — 1 сезон

Со 2 июня на Amazon Prime Video

Комедийный нуар от двух Кейт (Маккартни и Макленнан) про двух шотландских женщин-полицейских, которые берутся за расследование убийства жителя приморской деревушки.

«Кумир» («The Idol») — 1 сезон

С 5 июня на Max

Шоубиз-драма, придуманная певцом Эйбелом Тесфайе (ранее The Weeknd) и создателем «Эйфории» Сэмом Левинсоном. В «Кумире» Лили-Роуз Депп играет юную поп-звезду, у которой после нервного срыва отменяется масштабный тур, а затем появляется новый знакомый — таинственный селфхелп-гуру и лидер культа (его на экране воплощает сам Тесфайе). Проекту, премьера которого несколько раз отодвигалась (а состоялась в итоге 22 мая на Каннском фестивале), была посвящена скандальная публикация Rolling Stone «Кумир»: как новая «Эйфория» от HBO стала извращенным «пыточным порно».

«Основано на реальных событиях» («Based on a True Story») — 1 сезон

С 8 июня на Peacock

Комедийный триллер, придуманный Крейгом Розенбергом («Пацаны», «Проповедник») и Джейсоном Бейтманом (автор и звезда «Озарка»). Риелторша (Кейли Куоко) и экс-теннисист (Крис Мессина), испытывающие финансовые трудности, решают заработать на всеобщей одержимости тру-краймом, пока в Лос-Анджелесе орудует жестокий серийный убийца.

«Я никогда не» («Never Have I Ever») — 4 сезон

С 8 июня на Netflix

Финал подростковой комедии о школьнице — американке индийского происхождения, которая пытается наладить жизнь после смерти отца.

«Переполненная комната» («The Crowded Room») — 1 сезон

С 9 июня на Apple TV+

Антология в жанре психологического триллера, первый сезон которой основан на романе Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана». Действие разворачивается на Манхэттене летом 1979 года: молодого человека (Том Холланд) задерживают в связи со стрельбой, его допрашивает пытливая женщина (Аманда Сейфрид). Автором шоу выступил Акива Голдсман, обладатель премии «Оскар» за сценарий фильма «Игры разума».

«Мужской стриптиз» («The Full Monty») — мини-сериал

С 14 июня на Disney+ и Hulu

Продолжение одноименной британской комедии 1997 года, получившей четыре номинации на «Оскар» (и выигравшей одну статуэтку за саундтрек), о работниках закрывшегося сталелитейного завода, которые решают зарабатывать на жизнь предельно откровенными эротическими танцами. Шоу расскажет о том, как герои живут 25 лет спустя.

«Праведные Джемстоуны» («The Righteous Gemstones») — 3 сезон

С 19 июня на Max

Продолжение черной комедии Дэнни Макбрайда о семействе алчных телепроповедников.

«Ходячие мертвецы: Мертвый город» («The Walking Dead: Dead City») — мини-сериал

С 19 июня на AMC+

Очередной спин-офф «Ходячих мертвецов» — первый, действие которого будет разворачиваться после событий, описанных в оригинальном шоу. В центре сюжета — герои Лорен Коэн и Джеффри Дина Моргана, Мэгги и Ниган, которые прибывают на кишащий зомби Манхэттен, чтобы отыскать пропавшего сына Мэгги.

«Секретное вторжение» («Secret Invasion») — мини-сериал

С 21 июня на Disney+

Первый сериал Пятой фазы киновселенной Marvel расскажет о противостоянии экс-главы «Щ.И.Т.а» Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и группировки инопланетян скруллов, которые способны менять облик и внедряются во властные структуры по всему миру.

«Медведь» («The Bear») — 2 сезон

С 22 июня на Hulu

Второй выпуск комедийной драмы о молодом шеф-поваре (Джереми Аллен Уайт), который наследует загибающийся ресторанчик от старшего брата после того, как тот решает покончить с собой.

«Остров черепа» («Skull Island») — 1 сезон

С 22 июня на Netflix

Анимационный сериал из «Вселенной монстров» компаний Warner Bros. и Legendary Entertainment. В центре сюжета — группа исследователей, которая попадает на таинственный Остров черепа, где обитает гигантская горилла Кинг-Конг и другие исполинские монстры.

«И просто так» («And Just Like That…») — 2 сезон

С 22 июня на Max

Продолжение продолжения «Секса в большом городе», в котором описывается жизнь Кэрри, Миранды и Шарлотты после преодоления 50-летнего рубежа.

«Я — Дева» («I'm a Virgo») — 1 сезон

С 23 июня на Amazon Prime Video

Абсурдистская комедия Бутса Райли («Простите за беспокойство»), где Джаррел Джером («Лунный свет», «Когда они нас увидят», «Мистер Мерседес») изображает четырехметрового подростка, который всю жизнь рос в изоляции, пока случайно не познакомился с группой молодых политактивистов.

«Захваченный рейс» («Hijack») — мини-сериал

С 28 июня на Apple TV+

Триллер с Идрисом Эльбой в роли успешного бизнес-переговорщика, которому приходится воспользоваться своими умениями после того, как его самолет, летящий из Дубая в Лондон, захватывают злоумышленники. Действие шоу будет разворачиваться «в реальном времени» — семь часовых эпизодов на все семь часов рейса.

«Ведьмак» («The Witcher») — 3 сезон (1 часть)

С 29 июня на Netflix

Новая часть адаптации фэнтезийного цикла Анджея Сапковского про наемного охотника на монстров. Третий сезон станет финальным для Генри Кавилла в главной роли, в следующих сериях его должен сменить Лиам Хемсворт.

«Воин» («Warrior») — 3 сезон

С 29 июня на Max

Долгожданное продолжение экшен-сериала, снятого по идее Брюса Ли (предыдущий сезон вышел еще в 2020 году). Действие шоу разворачивается в Сан-Франциско 1870-х годов, в период войн тонгов. В центре сюжета — мастер боевых искусств, который приплывает в США из Китая в поисках сестры и невольно становится членом одной из группировок Чайнатауна.

«Джек Райан» («Tom Clancy's Jack Ryan») — 4 сезон

С 30 июня на Amazon Prime Video

Финал шпионского экшена по романам Тома Клэнси о цэрэушнике Джеке Райане с Джоном Красински в главной роли.

«Черное зеркало» («Black Mirror») — 6 сезон

В июне на Netflix