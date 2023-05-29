Русские сериалы из Европы и США

Какие-то ремейки даже превзошли оригиналы.

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Когда тот или иной сериал становится хитом, тут же появляются желающие переснять его для другой страны со своими актёрами. Такая практика встречается повсеместно — и в России. Множество известных российских сериалов – это адаптированные версии зарубежных проектов.

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«Чемпионат» собрал десятку самых известных ремейков.

«Воронины» (2009–2019)

Рейтинг «Кинопоиска» — 5,3 из 10 Где смотреть: СТС.

Кадр из сериала «Воронины»

Сериал «Все любят Рэймонда» считается одним из самых успешных ситкомов в истории американского телевидения. Об этом говорят как целых девять законченных сезонов, так и множество престижных наград и номинаций. Однако российская адаптация не уступает оригиналу по успешности и культовости, пусть и в масштабах нашего зрителя.

«Воронины» даже попали в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный адаптированный телепроект в мировом телевидении.

В обеих версиях сюжет крутится вокруг самой обычной семьи, в чью жизнь постоянно вмешиваются живущие рядом родители и старший брат. При любом удобном случае они заглядывают в гости, лезут со своими советами, просят о помощи и даже пытаются напрямую влиять на их решения. Все это выливается в великое множество забавных и смешных ситуаций, из которых герои выбираются не без помощи египетской силы.

Сценаристы успешно адаптировали большую часть шуток и бережно перенесли характеры персонажей, одновременно сделав их ближе и понятнее. А с 11-го сезона шоу стало полностью самостоятельным, превзойдя оригинал.

«Маша + Саша» (2002–2005)

Рейтинг «Кинопоиска» — 5,6 из 10.

Одним из главных шоу начала 80-х считается франко-канадский сериал «Парень и девушка» (Un gars, une fille). Проект обрёл настолько бешенную популярность, что множество стран выпустили собственные версии для своего зрителя. Не осталась в стороне и Россия, где адаптация вышла под названием «Маша+Саша».

Все итерации не отходили от оригинальной концепции. Ситком изображал повседневную жизнь влюблённой парочки, чьи отношения проходили испытание неловкими комическими ситуациями. При этом российская версия старалась избегать бездумного копирования всего подряд, а разбавляла серии своими идеями. Такая удачная смесь помогала «Маша+Саша» весьма длительное время держаться в топе рейтингов канала «ТНТ».

«Родина» (2015)

Рейтинг «Кинопоиска» — 6,4 из 10 Рейтинг Okko — 6,3 из 10 Где смотреть: Start, Premier, Wink.

Не все знают, что американский сериал и сам был переделкой израильской драмы «Военнопленный». И когда «Родина» стала громким хитом, попытка его адаптировать стала лишь делом времени. В итоге за эту работу взялся именитый режиссёр Павел Лунгин. Для российской аудитории не только скорректировали сценарий, но даже актёрский состав постарались подобрать максимально похожий на Дэмиэна Льюиса и Клэр Дэйнс.

Вот только все достоинства сериала ограничились лишь хорошей игрой Владимира Машкова. Зрители раскритиковали проект за слабый каст, невнятное повествование и плохую постановку.

Создатели так и не поняли, в чём крылась изюминка оригинала, от которого остался лишь сюжетный каркас в виде освобождённого военнопленного, которого подозревают в сотрудничестве с врагом. И пока канал Showtime растянул свою «Родину» на восемь сезонов, адаптация закрылась после первого же.

«Доктор Рихтер» (2017–2019)

Рейтинг «Кинопоиска» — 5,5 из 10.

Звание российской адаптации «Доктора Хауса» приписывают то стыдноватому «Доктору Тырсе», то развесёлым «Интернам». Но единственный официальный ремейк — «Доктор Рихтер». С первых серий становится понятно, что авторы крайне бережно отнеслись к первоисточнику.

Главную роль исполнил Алексей Серебряков, не уступающий по фактуре Хью Лори. В его персонаже очень легко узнаётся Грегори Хаус: он так же хромает, сидит на тяжёлых обезболивающих и убеждён, что все вокруг врут. Он не создан для рутинной работы в поликлинике, а потому предпочитает браться только за самые сложные и опасные случаи. В итоге получился крепкий сериал, который в нужных пропорциях сочетает узнаваемые черты и собственные находки, отсутствовавшие в оригинале.

«Обратная сторона Луны» (2012–2016)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,8 из 10 Рейтинг Okko — 8 из 10. Где смотреть: «Кинопоиск».

Фантастический детектив «Обратная сторона Луны» – вольная адаптация британского сериала «Жизнь на Марсе», производством которого занималась BBC. Джона Симма у нас заменил Павел Деревянко, а Манчестер превратился в Москву конца 1970-х годов.

Прежней осталась только сюжетная фабула. В первом сезоне главный герой, капитан милиции (в британской версии инспектор уголовной полиции), попадает в аварию и переносится в прошлое. Персонаж вынужден привыкать к новым реалиям, параллельно пытаясь разобраться, что же именно вокруг происходит.

В остальном же сценаристы основательно перелопатили первоисточник, чтобы перенести события в советскую действительность. Получилось добротно, хоть и не обошлось без исторических неточностей, переигрывающих актёров и смены тональности.

«Счастливы вместе» (2006–2013)

Рейтинг «Кинопоиска» — 4,8 из 10.

Если сериал «Женаты… с детьми» в России мало кому известен, то вот его адаптация «Счастливы вместе» давно обрела культовый статус. Недаром Гене Букину поставили памятник в Екатеринбурге, а многие цитаты и эпизоды ушли в народ и разошлись на мемы.

Авторы словно под копирку перенесли действие оригинала в российскую действительность, лишь немного разбавив происходящее собственными идеями. Были списаны не только характеры персонажей, но и сюжеты серий, шутки, комичные ситуации, закадровый смех. Даже двухэтажный дом у торговца обувью выполнен в духе американских традиций.

Но, несмотря на это, шоу получилось крайне весёлым и пользовалось бешеным успехом у аудитории. Правда, если семейка Банди продержалась целых 11 сезонов, то вот Букиных хватило лишь на шесть. Но сколько приятных воспоминаний они оставили после себя.

«Закрытая школа» (2011–2012)

Рейтинг «Кинопоиска» — 6 из 10 Рейтинг Okko — 6,5 из 10 Где смотреть: «Кинопоиск», Okko, Start, Premier, Wink, more.tv, Иви.

Были времена, когда канал СТС выдавал один хит для подростков за другим. Одним из них стал мистический сериал «Закрытая школа», который привлекал не только сеттингом, но и тем, что успешно жонглировал элементами разных жанров.

Первоисточником служил самый дорогой испанский сериал нулевых – «Чёрная лагуна». Рейтинги у шоу были феноменальными, из-за чего права на экранизацию выкупили несколько стран, включая Россию. Сценаристы сохранили основную сюжетную канву в виде частной закрытой школы, где постоянно происходит что-то зловещее и паранормальное, а также брата и сестру в качестве главных героев, и разбавили всё собственными наработками.

И если оригинал был очень стильным и гламурным, то вот адаптация получилась чересчур мрачной, с уклоном в социально-назидательное. Но это не помешало проекту обрести колоссальный успех. По мотивам «Закрытой школы» писались книги, выпускалась игра и даже планировался фильм, который, правда, быстро заглох.

«Моя прекрасная няня» (2004–2008)

Рейтинг «Кинопоиска» — 4,9 из 10 Где смотреть: CTC Love.

Кадр из сериала «Моя прекрасная няня»

Ещё один пример успешной адаптации. В основу «Моей прекрасной няни» лёг ситком «Няня» 1993 года. В центре сериала история энергичной провинциалки, которая внезапно лишилась работы и жениха. Но судьба дала ей внезапный шанс в виде должности няни в семье одинокого богача в престижном районе. И по всем законам жанра они постепенно влюбляются друг в друга, а к финалу сходятся.

Авторы особо не заморачивались и просто перенесли сюжет оригинала в российскую действительность, лишь немного разбавив всё местным колоритом. В итоге наша версия заимствовала не только завязку, но и сюжеты серий, заставку, многие шутки.

Из-за этого некоторые эпизоды остались непонятны для отечественного зрителя и проясняются только после просмотра «Няни». Но даже так народ искренне полюбил няню Вику, дворецкого Константина и Жанну Аркадьевну.

«Не родись красивой» (2005–2006)

Рейтинг «Кинопоиска» — 4,7 из 10.

Когда в 1999 году в Колумбии вышла «Я – Бетти, дурнушка» мало кто мог подумать, что сериал станет одним из мировых рекордсменов по адаптациям. Всего насчитывается почти три десятка версий на разных языках и странах, включая несколько полнометражных фильмов. Российский ремейк известен зрителям как «Не родись красивой» и на время превратил Нелли Уварову в одну из самых узнаваемых актрис страны.

Сюжетная завязка у всех версий одна и та же. Главная героиня, далеко не первая красавица, работает секретаршей главы модного дома, в которого позже влюбляется. Но если оригинальный проект больше был юмористическим, не стесняющимся как шутить над внешностью Бетти, так и показывать реакции окружающих на «уродство» героини, то российская версия получилась куда более серьёзной, с уклоном в мелодраматизм.

«Побег», «Чарли», «Мост», «Как я встретил вашу маму»

Все эти сериалы – пример того, как попытка выехать на известном первоисточнике за счёт бездумного копирования без попытки выдать хоть что-то хорошее приводит к полному провалу. Харизматичные герои, отличные актёры, интригующий сюжет, смешные шутки, интересный посыл – всем этим могут похвастаться оригиналы и всего этого нет в их российских версиях.